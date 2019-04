Jahreshauptversammlung : Für den Homberger TV steht das Miteinander im Vordergrund

Bald alles in Grün: Ende 2020 soll an der Stelle des bisherigen Aschenplatzes auf der HTV-Anlage ein Rasen verlegt sein. Foto: Tanja Pickartz

Der Verein möchte sich mit dem Umbau seiner Anlage noch mehr der Bürgerschaft öffnen. Annalena Keser wird in den Vorstand gewählt.

Die Perspektive ist klar. Im Herbst 2020 soll das große Projekt abgeschlossen sein – der Bau eines Rasenplatzes auf der Platzanlage des Homberger TV am Friesenplatz. Noch besteht das Geläuf komplett aus Asche, doch die entsprechenden Anträge sind gestellt, die Finanzierung ist durchkalkuliert. Und wenn es so weit ist, soll die runderneuerte Anlage nicht nur den rund 1300 Mitgliedern des HTV zur Verfügung stehen, sondern der gesamten Bürgerschaft – so hat sich Vereinschef Sieghard Schilling das vorgestellt.

Mit dem neuen Rasen und der damit verbundenen weiteren Öffnung des Vereins zum Stadtteil hin hofft der HTV auch, seine Mitgliederstruktur modifizieren zu können. „Rund 50 Prozent der Mitglieder sind jünger als 18 Jahre“, so Schilling. Das ist wahrlich nichts Schlimmes, doch die folgenden mittleren Altersgruppen sind entsprechend schwach vertreten. Nur fünf Prozent der Homberger Mitglieder sind zwischen 27 und 40 Jahre alt. Gerade in diesem Bereich wolle der Verein gerne verstärkt seiner Bedeutung für das soziale Miteinander nachkommen, so Schilling. So bemühe man sich, in diesem Alterssegment auch Menschen mit Migrationshintergrund anzusprechen.