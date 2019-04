Handball : Fusion der Wölfe und dem VfB?

Duisburg Derzeit laufen „Sondierungsgespräche“. Die Mitglieder werden eingebunden

Wie geht es weiter mit dem Duisburger Handball? Den Wölfen Nordrhein droht in der Regionalliga als Vorletzter der Abstieg in die fünftklassige Oberliga – und auch den VfB Homberg könnte es noch erwischen. „Ich befürchte, dass das Absacken so weitergeht, wenn wir nichts tun“, sagt Wölfe-Vorsitzender Klaus Stephan. Nun haben die Rheinhauser und die Homberger erste „Sondierungsgespräche“ aufgenommen, um über die Möglichkeit der Bildung einer Spielgemeinschaft zu sprechen. „Es ist noch gar nichts fix, wir haben aber die ersten Gedanken ausgetauscht“, sagt Stephan.

Wenn es so käme, ist noch nicht einmal klar, ob eine mögliche SG schon zur kommenden Saison oder auch erst später ein Thema ist. „Die Gespräche liefen bislang auf Vorstandsebene. Außerdem wurden die Spieler der Seniorenmannschaften einbezogen“, sagt Stephan. „Wir werden nun natürlich auch die Mitglieder ins Boot holen. Uns ist vollkommen klar, wie emotional aufgeladen das Thema einer Spielgemeinschaft ist.“

Der Wölfe-Chef erinnert aber auch daran, wie schwierig es ist, Handball auf hohem Niveau in Duisburg anzubieten. „Alleine der Name wird ein wichtiges Thema für alle Beteiligten sein. Natürlich stehen die Wirtschaftlichkeit und die sportlichen Perspektiven zu allererst im Vordergrund.“ Offenbar sorgen sich beide Vereine darum, Handball in höheren Regionen für Duisburg erhalten zu können.