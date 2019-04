Hockey : Pia Maertens steht vor ihrer Heimpremiere

Die Damen-Nationalmannschaft bestreitet in der neuen Pro League ihre ersten Spiele vor eigenem Publikum. Die Spielerin vom Club Raffelberg ist in den vier Partien in Mönchengladbach dabei.

Derweil steht für das DHB-Team – und damit auch für Pia Maertens – die Heimpremiere an: Zwar hat die Duisburgerin schon Testspiele im eigenen Land absolviert, nun gibt es aber die ersten Pflichtpartien – und das auch noch beinahe vor der Haustür. Die Spiele am heutigen Mittwoch, 18.30 Uhr, gegen Großbritannien, am Freitag, 18.30 Uhr, gegen die Niederlande, am Sonntag, 12 Uhr, gegen China sowie am Dienstag, 18.30 Uhr, gegen die USA finden in Mönchengladbach statt. Maertens hat in sieben Länderspielen bislang dreimal getroffen.