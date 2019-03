Hockey : Pia Maertens wird erneut für den Nationalkader nominiert

Zuletzt verlor die 19-jährige Pia Maertens mit der deutschen Mannschaft mit 1:2 gegen China. Foto: Getty Images/Di Yin

Die Spielerin des Club Raffelberg steht für die vier Pro-League-Länderspiele in Mönchengladbach im deutschen Aufgebot. Drei U-16-Talente des CR freuen sich ebenfalls über DHB-Nominierungen.

Einmal rund um die Weltkugel ist Pia Maertens mit der deutschen Hockey-Nationalmannschaft der Frauen schon gereist – und nun geht es daheim weiter. Die Spielerin des Club Raffelberg wurde auch für die vier anstehenden Heimspiele in der Pro League nominiert, die im April in Mönchengladbach stattfinden werden. Dabei trifft die DHB-Auswahl auf Großbritannien (24. April, 18.30 Uhr), die Niederlande (26. April, 18.30 Uhr), China (28. April, 12 Uhr) und die USA (30. April, 18.30 Uhr).

Zuletzt lief Pia Maertens am 6. März für Deutschland auf, als das Pro-League-Auswärtsspiel in Changzhou gegen China stattgefunden hatte. Dabei setzte es nach dem zuvor erkämpften 3:1-Sieg in Neuseeland und den 2:2-Unentschieden in Australien und Argentinien – mit einem jeweils verlorenem Penaltyschießen im Anschluss – die erste reguläre Niederlage. Die Chinesinnen gewannen mit 2:1 (1:0).

„Wir sind schon mit dem Gefühl dorthin gereist, das Spiel gewinnen zu wollen“, sagt die Duisburgerin. Doch die DHB-Auswahl ließ zu viele Chancen ungenutzt. „Gerade im ersten Viertel hätten wir unbedingt in Führung gehen müssen.“ Bislang scheint Bundestrainer Xavier Reckin­ger mit der 19-Jährigen zufrieden zu sein. „Ich war in allen vier Spielen dabei und wurde nun erneut nominiert. Es scheint gut zu laufen“, sagt Maertens. Für die vier Partien wurden 24 Spielerinnen nominiert, sodass jeweils vier Spielerinnen pro Partie pausieren müssen. „Die Auswärtsduelle waren natürlich eine tolle Sache. Nun aber sind viele Freunde und Verwandte im Stadion. Das wird noch einmal sehr aufregend“, freut sich Maertens auf das Heimdebüt in einem Pflichtspiel für Deutschland. Schon am 15. und 16. April findet ein Vorbereitungslehrgang in Gladbach statt. Dabei ist auch ein Testspiel gegen Kanada geplant.