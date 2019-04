Handball : Hans-Joachim Goßow plädiert für eine Spielgemeinschaft

Künftig in einer Mannschaft – Wölfe-Spielertrainer Alexander Tesch (hinten) und VfB-Akteur Marius Brunotte. Foto: Ulla Michels

Die Funktionäre des VfB Homberg und des HC Wölfe sprechen noch von einem „lockeren Austausch“. Doch wenn sie in der kommenden Spielzeit ein Team sein wollen, muss bis zum 7. Mai eine Entscheidung fallen.

Günter Denzig, Vorstandsmitglied beim VfB Homberg, bezeichnete im Gespräch mit der Redaktion die Zusammenkunft von Vertretern der Handball-Regionalligisten VfB Homberg und HC Wölfe Nordrhein am vergangenen Samstag als eine „Elefantenrunde“. Die Vereine sondieren derzeit die Möglichkeiten, sich zusammenzuschließen, um Kräfte zu bündeln. Auch ein hohes Tier vom Stadtsportbund saß mit am Tisch: Hans-Joachim ­Goßow, stellvertretender SSB-Vorsitzender und einst Handballer und Trainer beim OSC Rheinhausen.

Goßow plädiert für einen Zusammenschluss der Homberger und Rheinhauser Handballer und berichtet über konstruktive Gespräche. „Alle Beteiligten haben die Notwendigkeit erkannt, zusammenarbeiten zu müssen, um den Handball im Duisburger Westen und damit auch in der gesamten Stadt zu stärken“, sagte Hans-Joachim Goßow.

Beide Seiten bezeichnen die Gespräche noch als „lockeren Austausch“. Konkreter könnte es aber Ende des Monats werden. Am 29. April treffen sich die Homberger Handballer zur Mitgliederversammlung, einen Tag später kommen die Wölfe zusammen. Wenn eine Spielgemeinschaft schon zur nächsten Saison zustande kommen soll, dann müsste die Meldung beim Verband bis zum 7. Mai eingehen. Das ist allerdings noch Zukunftsmusik.

Auch Günter Denzig ist einem Zusammenschluss gegenüber positiv eingestellt. „Es gibt wirtschaftliche und sachliche Argumente“, unterstreicht der Funktionär. Die aktuelle sportliche Situation beider Klubs ist bescheiden. Beide Teams stecken in der viertklassigen Regionalliga tief im Abstiegskampf, es könnte am Ender der Saison sogar beide Mannschaften erwischen.

Wölfe-Chef Klaus Stephan befürchtet, wie berichtet, ein „weiteres Absacken“, falls die Wölfe weiter alleine unterwegs bleiben würden. Allerdings sind die Rheinhauser auch ein gebranntes Kind. Unter den Folgen der gescheiterten Spielgemeinschaft zwischen OSC, Hamborn 07 und den Wölfen leiden sie noch heute. So sind die Zuschauerzahlen in den vergangenen Jahren kontinuierlich in den Keller gegangen.