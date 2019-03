Handball : Der VfB Homberg hat nichts zu verlieren

Fabian Gorris (Mitte) – hier beim 30:27 im Hinspiel gegen den VfB Homberg – zieht im Dinslakener Rückraum die Fäden. Foto: FUNKE Foto Services/Jochen Emde

Der abstiegsgefährdete Regionalligist empfängt bereits am heutigen Samstag um 19 Uhr den Spitzenreiter MTV Rheinwacht Dinslaken, der von zahlreichen Fans begleitet wird. Nils ter Haar wechselt im Sommer nach Kapellen.

In der Hinrunde galt der MTV Rheinwacht Dinslaken noch als die Überraschungsmannschaft in der Handball-Regionalliga. Inzwischen staunen die Experten nicht mehr darüber, dass der Aufsteiger an der Spitze steht und bei vier Punkten Vorsprung vor den Verfolgern vom Durchmarsch in die Dritte Liga träumen kann. Ausgerechnet dieses Spitzenteam empfängt der zuletzt sieglose und in den Abstiegsstrudel geratene VfB Homberg am heutigen Freitag um 19 Uhr in der Glückaufhalle zum Nachbarschaftsduell.

„Das ist gleichzeitig ein schweres und wahrscheinlich das leichteste Spiel des Jahres für uns. Denn wir haben gegen den Tabellenführer absolut nichts zu verlieren“, sagt der Homberger Spieler Mirko Krogmann. Der VfB, der als Viertletzter nur noch einen Punkt Vorsprung vor den Abstiegsplätzen hat, will die Gäste auf jeden Fall so lange wie möglich ärgern und möglicherweise am Ende doch etwas Zählbares behalten.

Trainer Achim Schürmann weiß allerdings, dass nach zuletzt einigen knappen Niederlagen das Abstiegsgespenst anklopft und dadurch aktuell nichts wirklich einfach ist. Dennoch zeigte die Mannschaft am vergangenen Samstag trotz der 22:28-Niederlage bei BTB Aachen in spielerischer Hinsicht große Fortschritte, was Mut für die anstehenden Aufgaben im Rennen um den Klassenerhalt macht.

„Der MTV Dinslaken wird mit einer sehr homogenen Truppe anreisen. Die Mannschaft besitzt mit Fabian Gorris einen richtig guten Regisseur, mit Max Reede einen starken Torjäger und mit Dennis Backhaus einen echten Anführer. Dazu kommt Harald Jakobs als Trainer, der eine hervorragende Arbeit leistet“, sagt Achim Schürmann über den Gegner.

Der Tabellenführer, der von zahlreichen Fans begleitet wird, will nicht den Fehler machen, den Gastgeber zu unterschätzen. „Wir werden auch diese Partie mit voller Konzentration angehen. Allein das Hinspiel hat gezeigt, wie schwierig es ist, gegen die körperlich starke Mannschaft des VfB Homberg zu bestehen. Von der Qualität der einzelnen Spieler her gehört Homberg für mich auch nicht da unten hin“, sagt der Dinslakener Trainer Harald Jakobs, der mit seinem Team das Hinspiel in eigener Halle mit 30:27 gewann.

Personell sieht es bei den Dinslakenern besser aus als zuletzt: Jonas Höffner ist Anfang der Woche aus dem Urlaub zurückgekehrt und damit eine Option für den halbrechten Rückraum, wo Philipp Tuda mit seinem Mittelhandbruch weiterhin ausfällt. Kreisläufer Christoph Enders, der sich am vergangenen Freitag im Abschlusstraining verletzte, ist auf dem Weg der Besserung und würde sich wohl auch für den Notfall zur Verfügung stellen. „Aber da sollten wir lieber kein Risiko eingehen“, sagt Jakobs, der den 28-Jährigen am liebsten noch schonen würde.