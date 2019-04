Handball : Jetzt haben die Wölfe bessere Karten

David Kryzun (Mitte) setzte sich auch als sicherer Siebenmeter-Schütze in Szene. Er ver wandelte seine sieben Würfe. Foto: Oleksandr Voskresenskyi

Handball-Regionalliga: Die Rheinhauser setzen mit dem zweiten Sieg in Folge im Abstiegskampf ein deutliches Zeichen. Beim VfB Homberg schwindet nach dem zweiten Debakel hintereinander die Zuversicht auf den Klassenerhalt.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Dirk Retzlaff und Svenja Nöllen

Neue Rollen im Abstiegskampf der Handball-Regionalliga: Die Wölfe Nordrhein landeten beim 31:30 gegen den TV Aldekerk den zweiten Sieg in Folge. Der Trend weist nach oben. Der VfB Homberg kassierte beim 18:33 beim TuS 82 Opladen die zweite dicke Packung in Folge. Der Trend weist nach unten. Im Tabellenkeller liegen die Wölfe und der VfB nach Punkten gleichauf, die Homberger haben jedoch aufgrund des direkten Vergleichs die Nase vorn.

Die Rheinhauser gewannen am Samstag ein Spiel mit Höhen und Tiefen. Am Ende mussten die Gastgeber noch kräftig zittern. Hannes Hombrink erzielte bereits in der 57. Minute den Siegtreffer, danach ließ die Wölfe-Abwehr aber nichts mehr zu. Die finale Zitterpartie war allerdings unnötig. Zur Pause hatten die Gastgeber noch mit sechs Toren geführt, nach dem Seitenwechsel holte Aldekerk jedoch auf und glich in der 56. Minute zum 30:30 aus.

Die Wölfe starteten zudem alles andere als optimal in die Partie. „Aldekerk begann wie schon im Spiel zuvor mit einer 3:3-Deckung. Das hatten wir so nicht erwartetet“, gestand Spielertrainer Alexander Tesch, der mit seinen Jungs nach gut fünf Minuten auch schon mit 0:4 hinten lag. Die Rheinhauser stellten ihre Mannschaft um und brachten ihre schnellen Spieler zum Einsatz. Innerhalb von vier Minuten drehten die Wölfe das Spiel, gingen mit 5:4 in Führung und bauten ihren Vorsprung bis zur Pause konsequent aus.

„Das war eine unglaublich gute Mannschaftsleistung“, bewertete Alexander Tesch den Erfolg als einen Sieg der Moral.

HC Wölfe Nordrhein – TV Aldekerk 31:30 (18:12)

Wölfe: Otterbach (1. – 45.), Brysch (45. – 60.) – Kryzun (8/7), Hombrink (6), Kirchner, Yannick Kamp (je 5), Don Singh Toor, Julian Kamp (je 2), Felix Molsner, Tesch, Rennings (je 1),Woyt, Adrian.

Die gute Nachricht aus Homberger Sicht zuerst: Trotz der bitteren und deutlichen Niederlage in Opladen hat der VfB den Klassenerhalt immer noch selber in der Hand. Doch um die Liga zu halten, muss schon die volle Ausbeute aus den verbleibenden zwei Spielen her.

Am Samstag war Trainer Achim Schürmann vom Auftritt seiner Auswahl jedenfalls restlos bedient. „Wir hatten wir uns viel vorgenommen und uns einen ganz klaren Matchplan zurecht gelegt: Nach eigenem Torerfolg mit offener Manndeckung zu agieren. Leider hat das während des gesamten Spiels nur zweimal geklappt“, ärgerte sich der Coach. Opladen konterte die Homberger immer wieder nach Herzenslust aus, so dass das Spiel schon zur Pause gelaufen war.

„Das war eine absolut ernüchternde Vorstellung und ich bin zutiefst enttäuscht – vor allem vom Einsatz meiner Mannschaft. Scheinbar haben mein Team und ich unterschiedliche Vorstellungen vom Abstiegskampf“, musste Achim Schürmann mit ansehen, wie seine Mannschaft von Beginn an keine Chance hatte.

TuS 82 Opladen – VfB Homberg 33:18 (17:9)

VfB: Seemann (1.-20., 30.-40.), Jäger (20.-30., 40.-60.); Szymanowicz (4/2), Krogmann (3/1), Milhorst (3), Wink, Brunotte (je 2), Roschig, Reich (je 1), Pagalies (1/1), Lenz, Gatza, Upietz.

Die Wölfe Nordrhein spielen nach der Osterpause am Samstag, 27. April, beim Abstiegskampf-Konkurrenten TV Rheinbach, eine Woche später kommt Aufsteiger BTB Aachen zum letzten Spiel nach Rheinhausen.

Die Homberger treffen am 27. April in eigener Halle auf den TSV Bonn rrh., am Sonntag, 5. Mai, geht’s zum Schlusslicht Adler Königshof. Bei drei möglichen Absteigern erscheint es unwahrscheinlich, dass sich beide Duisburger Mannschaften retten können.