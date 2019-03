Handball: Die Lage der Wölfe spitzt sich zu

Handball-Regionalliga: Nach 22:31 in Essen ist das rettende Ufer vier Punkte entfernt.

Für den HC Wölfe Nordrhein wird die Lage im Abstiegskampf der Handball-Regionalliga immer bedrohlicher. Das Schlusslicht verlor am Sonntag bei TuSEM Essen II mit 22:31 (12:16). Vier Spieltage vor dem Saisonende beträgt der Abstand der Rheinhauser zum rettenden Ufer nun schon vier Punkte. Wenn es ganz dumm für die Wölfe läuft, könnte es sie schon am kommenden Samstag im Falle eine Heimniederlage gegen den TV Korschenbroich erwischen.

Zum Spiel in Essen hatte sich die personelle Situation der Rheinhauser weiter verschärft. Neben den Langzeitverletzten Sebastian Schneider und Max Molsner – bei beiden gibt es wenig Hoffnung, dass sie in dieser Saison noch einmal ins Geschehen eingreifen können – fiel auch Kevin Kirchner noch aus. Felix Molsner und David Breuer standen ebenfalls nicht zur Verfügung.

Und das gibt es auch nicht oft: Mit Björn Otterbach, Sebastian Brysch und Youngster Alexander Lenz kamen an der Margarethenhöhe gleich drei Torhüter bei den Wölfen zum Einsatz.

Die Gäste vermochten die Partie bis zur 27. Minute bei einem 11:13-Rückstand noch offen zu gestalten, doch Essen erspielte sich in den verbleibenden Minuten bis zur Pause einen Vier-Tore-Vorsprung. In der 40. Minute lagen die Gastgeber mit 21:13 vorne; die Rheinhauser fanden in der verbleibenden Spielzeit kein Mittel mehr, um noch einmal für Spannung zu sorgen. „Insgesamt haben wir zu viele Chancen liegen gelassen“, sagte Wölfe-Spielertrainer Alexander Tesch nach der Partie.