Handball : Zum Abstieg verdonnert nimmt die GSG Fahrt auf

Obwohl der Abstieg aus der Regionalliga schon seit Wochen beschlossene Sache ist, lassen sich die Handballerinnen der GSG Duisburg augenscheinlich nicht hängen, sondern nehmen im Saisonendspurt noch einmal mächtig Fahrt auf.

Mit dem 31:28 (16:16) gegen Fortuna Köln gelang dem Team von Sandra Gernand der dritte Sieg in den vergangenen vier Spielen.

„Das war spielerisch unser bester Auftritt“, stellte Gernand ihrem Team ein gutes Zeugnis aus und das, obwohl sich die Großenbaumerinnen zunächst lange Zeit schwergetan hatten. Nach der Pause drehte die GSG allerdings mächtig auf, ging schnell in Führung und ließ sich in einem spannenden Spiel auch von einem Rückschlag (23:24, 45. Minute) nicht aus der Ruhe bringen. Regisseurin Laura Kühnel glänzte ebenso wie Torhüterin Greta Schiffmann, die in der Schlussphase noch einen Siebenmeter der Kölnerinnen entschärfte.