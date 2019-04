Handball : HSG Homberg-Rheinhausen setzt noch einmal ein Ausrufezeichen

Die Mannschaft beendet die Saison in der A-Jugend-Regionalliga nach dem 30:28-Sieg beim Tabellenzweiten Longericher SC auf Platz fünf. JSG Hiesfeld-Aldenrade verliert zum Abschluss beim Meister mit 31:36.

Die HSG Homberg-Rheinhausen hat die Saison in der Handball-Regionalliga der A-Junioren auf dem fünften Platz beendet – und damit das Duisburger Duell für sich entschieden. Zudem hatte sich die Mannschaft der Trainer Burkhard Heesen und David Breuer mit einem gesetzten Ausrufezeichen aus der Saison verabschiedet. Denn die West-Duisburger gewannen beim Tabellenzweiten Longericher SC mit 30:28 (12:16). Bis zum 9:9 in der 18. Minute verlief die Partie ausgeglichen, ehe die Kölner auf vier Tore bis zur Pause davonzogen. Beim 21:21 gelang dann wieder der Ausgleich; in der 57. Minute stand es 27:27, ehe sich die HSG den Sieg in der Schlussphase der Partie schnappte.