Handball: Klare Niederlagen für Duisburger Landesliga-Trio

Der ersatzgeschwächte HC Wölfe II unterliegt 28:35 beim SV Schermbeck. Das Schlusslicht TV Aldenrade enttäuscht beim 15:30 beim TSV Bocholt. Die GSG Duisburg ist beim 24:34 gegen Spitzenreiter HC TV Rhede chancenlos.

Nur drei der vier Duisburger Teams in der Handball-Landesliga konnten am Wochenende antreten. Das Spiel des VfB Homberg II gegen den MTV Rheinwacht Dinslaken II fiel aus, weil in der Halle an der Karlstraße in Ruhrort ein defekter Basketballkorb jeglichen Spielbetrieb verhinderte. Davon waren auch die VfB-Frauen in der Verbandsliga betroffen.