Handball: Der TV Aldenrade ist bereit für die neue Ära

Beim Spitzenreiter der Frauen-Oberliga, der künftig als HSG Hiesfeld/Aldenrade startet, steht der Kader für die neue Saison fast. „Das Team ist so ausgelegt, dass wir in der Regionalliga mithalten können“, sagt TVA-Sportchef Michael Peter.

Der TV Aldenrade steckt mitten im Kampf um den Aufstieg in die Handball-Regionalliga der Frauen – der Kader für die neue Saison steht jedoch bereits beim Spitzenreiter der Oberliga. „Das Team ist so ausgelegt, dass wir in der Regionalliga mithalten können“, sagt Michael Peter, der Sportchef des TVA. „Es gibt aber keinen Druck. Auch die Oberliga wird mit Mannschaften wie der GSG Duisburg und hoffentlich auch Eintracht Duisburg sehr attraktiv sein.“