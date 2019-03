Handball: Die JSG Hiesfeld/Aldenrade ist weiter eine Wundertüte

Die A-Jugend der Spiel-Gemeinschaft feiert in der Regionalliga einen 30:18-Sieg gegen den SC Bottrop. Bei der HSG Homberg-Rheinhausen ist alles für das Spiel gegen BTB Aachen vorbereitet – doch der Gegner kommt nicht.

Das Licht in der Sporthalle an der Krefelder Straße brannte, der Kaffee war gekocht, die Kuchen gebacken – und auch die Schiedsrichter waren da. Es war eigentlich fast alles bereits für das Meisterschaftsspiel der A-Junioren der HSG Homberg-Rheinhausen in der Handball-Regionalliga gegen den BTB Aachen. Etwas fehlt allerdings: der Gegner. Offenbar hatte es der Verein verpasst, die HSG darüber zu informieren, dass die Aachener aus personellen Gründen nicht antreten können. So fiel die Partie ins Wasser. Die HSG gewann die Punkte kampflos.