Fußball : Hamborn 07 will zurück an die Spitze

Hamborn 07 will zurück an die Spitze

Jan Stuber und die Hamborner müssen weiter auf Zack sein: Im Fernduell mit Blau-Weiß Dingden um den direkten Aufstieg in die Landesliga zählt jeder Treffer. Foto: Lars Fröhlich

Der Bezirksligist spielt in Friedrichsfeld. Meiderich 06/95 könnte ans rettende Ufer springen.

Das Kopf-an-Kopf-Rennen um die Spitze der Gruppe 4 der Fußball-Bezirksliga geht morgen in die nächste Runde. Die Kicker von Blau-Weiß Dingden empfangen den Fünften Fortuna Bottrop, der punktgleiche Verfolger Hamborn 07 muss zum Sechsten aus Friedrichsfeld.

SV 08/29 Friedrichsfeld – Hamborn 07. Die Tabelle im Internetportal des DFB, „fussball.de“, sieht BW Dingden mit einem Tor mehr vor 07 an der Spitze – die im Fußballportal „Fupa“ jedoch mit neun Toren hinter den Löwen. Grund ist, dass bei Fupa das Abbruchspiel der Dingdener vom 12. Dezember gegen RWS Lohberg mit 2:0 und nicht wie bei „fussball.de“ mit dem Stand von 12:0 gewertet ist. „Die offizielle Tabelle steht bei fussball.de, daran orientiere ich mich“, sagt Michael Pomp. „Es wäre schon gut, wenn wir mal noch einen Punkt vorlegen würden“, sagt der Coach. Dafür will 07 morgen den nächsten Schritt machen.

VfB Homberg II – Viktoria Buchholz. Nur ein Zähler sprang aus den letzten vier Partien für die VfB-Reserve heraus, dennoch können die Homberger die Viktoria mit einem Sieg von Platz drei verdrängen. „Wir haben dreimal in Folge verloren, aber das spiegelt nicht die Leistung wider, die wir in dieser Saison gezeigt haben“, sagt Sunay Acar, der morgen ein „Duell auf Augenhöhe“ erwartet. Der 4:1-Sieg der Viktoria im Hinspiel fiel in Acars Augen zu deutlich aus – Maik Sauer hingegen erinnert sich gern zurück. „Da haben wir ein sehr gutes Spiel gemacht. Das gilt es jetzt zu bestätigen“, sagt der Viktoria-Coach.