Fußball : Hamborn 07 ist haushoher Favorit

Der Bezirksligist trifft am Sonntag auf das Schlusslicht RWS Lohberg. Die TuS Mündelheim empfängt Arminia Lirich und will nach dem letzten Strohhalm greifen.

RWS Lohberg – Hamborn 07. Mit neun Punkten bei 20:3-Toren katapultierten sich die Löwen binnen einer Woche an die Spitze. „Das gilt es jetzt, ins Ziel zu bringen“, weiß Michael Pomp um die gute Chance, morgen bei RWS noch einmal etwas für das Torverhältnis zu tun – auch für den Fall, dass Verfolger BW Dingden doch noch einmal gleichziehen sollte. Allein beim 19:0 im Hinspiel trafen die Hamborner fast so oft, wie in den letzten drei Partien zusammen und sieben mal mehr als RWS in der gesamten Saison. „Unser größter Gegner in den letzten sechs Spielen, könnte unsere Zufriedenheit werden“, sagt Pomp.