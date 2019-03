Handball: Abstieg der GSG Duisburg ist nun endgültig besiegelt

Duisburg Frauenhandball Knappe Niederlage in Lank

Der GSG Duisburg ist im Spiel beim TuS Treudeutsch Lank etwas gelungen, was es in den vorherigen 15 Saisonpartien in der Handball-Regionalliga der Frauen nicht gegeben hatte: Die Großenbaumerinnen konnten eine Halbzeit ergebnistechnisch für sich gestalten. Allerdings reichte dieses Novum einmal mehr nicht aus, um zumindest einen Teilerfolg zu erzielen. Am Ende eine denkbar knappe und auch ärgerliche 24:25 (9:13)-Niederlage – womit leider auch rechnerisch kein Zweifel mehr am sofortigen Wiederabstieg des punktlosen Schlusslichts besteht - zu Buche.