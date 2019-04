Fußuball : Selbst theoretisch ist es bald vorbei

Duisburg Fußball-Oberliga: Arman Corovic erwies seinem Team einen Bärendienst, weil der Spieler des FSV Duisburg wegen Meckerns Gelb-Rot sah und so die Chancen auf einen möglichen Ausgleich drastisch reduzierte.

Am Gründonnerstag könnte dann auch noch die letzte theoretische Chance dahin sein. Nach dem 27. Spieltag in der Fußball-Oberliga sind es 19 Punkte, die den FSV Duisburg von Platz 15 trennen – und dieser würde zumindest nach aktuellem Stand noch eine Relegationsrunde mit den beiden Tabellendritten der Landesliga bescheren. Dass an dieses Szenario an der Warbruckstraße ohnehin niemand mehr glaubt, steht auf einem ganz anderen Blatt. Trotzdem hätte sich der scheidende Trainer Christian Mikolajczak gegen den SC Düsseldorf-West, der genau auf jenem 15. Platz steht, einen anderen Ausgang als die letztlich hinzunehmende 1:2 (0:0)-Niederlage gewünscht.