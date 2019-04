Fußball : Genc kommt erst nach der Pause in Schwung

Duisburg Landesliga 3:1-Auswärtssieg beim VfL Rhede

Ilyas Basol schaute sich die Ergebnisse der Fußball-Landesliga mit einem lachenden und einem weinenden Auge an. Die beiden Topteams Kray und Sonsbeck ließen am Sonntag etwas überraschend Federn. „Ich will mir gar nicht vorstellen, was möglich gewesen wäre, wenn wir nicht so viel liegen gelassen hätten“, sagte der Trainer des Aufsteigers SV Genc Osman Duisburg. Am Sonntag ließen die Neumühler allerdings nichts liegen, sondern gewannen beim VfL Rhede mit dem 3:1 (0:0).

In Rhede verzichtete Genc auf den verletzten Justin Bock, der am Donnerstag in Klosterhardt aber wieder mit von der Partie ist. Genc Osman benötigte jedoch eine Halbzeit, um ins Spiel zu kommen. Rhede verteidigte klug und den Gästen mangelte es in der Offensive an zündenden Ideen. Das änderte sich in der 58. Minute, als sich Außenverteidiger Ali Basaran in der Offensive durchsetzte und zur Duisburger Führung traf. Fünf Minuten später legte Samet Sadiklar das vorentscheidende 0:2 nach. Der eingewechselte Tanju Acikgöz erhöhte in der 85. Minute auf 0:3.