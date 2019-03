Fußball : Marina Himmighofen will es noch einmal wissen

Die doppelte 21: Marina Himmighofen trug bei ihrem Comeback Söhnchen Ben mit auf den Platz. Foto: firo Sportphoto/Volker Nagraszus

Die Außenverteidigerin des abstiegsbedrohten Bundesligisten MSV Duisburg hat schon zweimal ihre Laufbahn beendet, springt nun aber erneut ein. Bereits am vergangenen Sonntag war sie gegen Bayer Leverkusen im Einsatz.

Die Spielerin mit der Nummer 21 betritt als letzte Duisburgerin den Rasen im Homberger PCC-Stadion. Auf ihrem Arm: gleich noch einmal die Nummer 21. Marina Himmighofen hat zu ihrem Comeback Söhnchen Ben mitgebracht, der gemeinsam mit ihr auflaufen darf. Dann muss er aber erst einmal wieder auf den richtigen Weg zu den Zuschauerrängen gebracht werden – und „Himmi“ verpasst dadurch das Abklatschen mit den Gegenspielerinnen von Bayer Leverkusen.

Im Spiel selbst kommt die 34-Jährige danach jedoch nicht mehr zu spät. Vielmehr erfolgt ihre Rückkehr ins Fußball-Bundesliga-Team des MSV Duisburg genau rechtzeitig, um mitzuhelfen, den lebensnotwendigen 1:0-Sieg im Kellerduell einzufahren.

Marina Himmighofen (rechts) – hier im Duell mit Henrike Sahlmann – hatte Anteil am 1:0-Sieg des MSV Duisburg gegen Bayer Leverkusen. Foto: firo Sportphoto/Volker Nagraszus

Info MSV-Frauen sind heute Abend gefordert Nachholspiel Im Nachholspiel bei Borussia Mönchengladbach wollen die MSV-Frauen heute ab 19 Uhr einen weiteren wichtigen Sieg für den Klassenerhalt landen. „Das Problem ist natürlich, dass jeder sagt, die drei Punkte seien gebucht“, sagt Trainer Thomas Gerstner. Die Ausgangslage ist eindeutig, schließlich haben die Gastgeberinnen erst einen Zähler auf dem Konto. Ganz wehrlos wollen sie sich aber nicht in die Zweitklassigkeit verabschieden. Von daher mag Gerstner auch gar nicht erst darüber nachdenken, wie hoch ein erhoffter Sieg ausfallen soll: „Wenn wir dasselbe wie gegen Leverkusen schaffen, nämlich hinten die Null zu halten und vorn einmal zu treffen, ist alles gut.“ Personal Eine Änderung muss der Trainer in der Startelf auf jeden Fall vornehmen. Seine Mittelfeldspielerin Gel­dona Morina hat sich gegen Bayer Leverkusen die fünfte Gelbe Karte abgeholt und ist somit gesperrt.

Alle Beobachter waren sich nachher einig: Marina Himmighofen hat genau das auf den Platz gebracht, was den Zebras in den vergangenen Monaten gefehlt hatte. Aggressivität und unbedingter Wille – das lebt die hauptberufliche Polizistin ihren Teamkolleginnen vor. In dieser Form vorgesehen war das nicht mehr. Im Sommer hatte die gebürtige Koblenzerin, die 2009 von der SG Essen-Schönebeck zum FCR 2001 wechselte und seitdem Duisburg treu geblieben ist, ihre Karriere beendet – und das schon zum zweiten Mal, denn das hatte sie 2016 schon einmal versucht. Im Februar 2017 überredete die damalige Trainerin Inka Grings sie erstmals zum Rücktritt vom Rücktritt.

„Ich bin familiär und beruflich sehr stark eingespannt“, sagt Himmighofen, die in den vergangenen Monaten immer wieder mal die Trainingseinheiten unter Thomas Gerstner mitgemacht hatte, um fit zu bleiben. Als dann die Anfrage kam, ob sie denn im Abstiegskampf helfen würde, musste sie sich erst einmal das Okay bei ihrer Familie einholen. „Ohne die Unterstützung meiner Frau und meiner Schwiegereltern ginge das nicht“, sagt sie. Denn drei Kinder sind inzwischen daheim zu versorgen.

Als es dann am vergangenen Sonntag gegen Leverkusen losging, war es so, als wäre sie nie weggewesen. Laufen, grätschen, die Kugel wegdreschen – das harte Handwerk einer Außenverteidigerin beherrschte Marina Himmighofen wie früher. Und dann gab es doch noch einen Schreckmoment in der Schlussphase der Partie. Nach einem Pressschlag blieb Himmighofen mit schmerzverzerrtem Gesicht lieben. Doch nach dem Abpfiff nahm sie die Szene ganz locker und sagte lächelnd: „Das atmet man als Abwehrspielerin so weg.“