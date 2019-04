Fußball : Der TuS Mündelheim helfen nur drei Punkte weiter

Der Vorletzte der Bezirksliga muss bei der DJK Vierlinden unbedingt gewinnen, damit er weiter auf den Klassenerhalt hoffen kann. Der Tabellenzweite Hamborn 07 hat im Heimspiel gegen den SuS 09 Dinslaken etwas gutzumachen. Denn in der Hinrunde setzte es eine 1:4-Niederlage.

Wie oft das Runde im Eckigen landet, bestimmt derzeit das Rennen um Platz eins in der Bezirksliga-Gruppe 4. Spitzenreiter BW Dingden, der am heutigen Donnerstagabend beim Tabellenvierten Adler Osterfeld antritt, ist nur vier Tore besser als der punktgleiche Verfolger Hamborn 07, der den Achten SuS 09 Dinslaken empfängt. Die TuS Mündelheim hofft zu Ostern indes auf die sportliche Auferstehung in Vierlinden. Die Spiele beginnen um 19.30 Uhr.

Viktoria Buchholz – SV 08/29 Friedrichsfeld: Am heutigen Donnerstag geht es gegen den fünf Punkte zurückliegenden Sechsten, am Ostermontag gegen den um einen Zähler schlechteren Vierten aus Osterfeld – für die Viktoria bietet sich binnen fünf Tagen eine große Chance, den dritten Platz zu festigen. „Wir sind aber auch gewarnt. In den Hinspielen gegen diese Gegner haben wir unsere schlechtesten Leistungen gezeigt“, sagt Trainer Maik Sauer Am Ende stand jeweils ein 0:4-Niederlage für die Viktoria.