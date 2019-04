Fußball : VfvB Ruhrort-Laar will mit Torjäger Tim Keinert wieder nach oben

Der B-Ligist will in der kommenden Saison offenbar angreifen. Er kann bereits einige namhafte Verstärkungen präsentieren. Bei der Jahreshauptversammlung wurde Abteilungsleiter Hartmut Cordruwisch wiedergewählt.

Der VfvB Ruhrort/Laar will offenbar wieder angreifen. Der langjährige Fußball-Bezirksligist, der im vergangenen Sommer in die Kreisliga B abgestiegen ist und dort als Tabellensechster aktuell auch nur mäßig erfolgreich ist, verstärkt seinen Kader für die kommende Saison namhaft. Bei der Jahreshauptversammlung der Fußball-Abteilung konnten die Verantwortlichen verkünden, dass unter anderem Tim Keinert an die Vogelwiese zurückkehrt. Der Angreifer von Hamborn 07, Tabellenführer in der Bezirksliga, ist mit bislang 21 Treffern der Spitzenreiter in der Duisburger Torjägerliste der Teams oberhalb der Kreisliga.