Fußball : MSV Duisburg II bleibt am Spitzenduo dran

Der Tabellendritte der Frauen-Niederrheinliga besiegt den SV Walbeck mit 2:0. Er liegt weiter nur zwei Punkte hinter dem 1. FC Mönchengladbach und dem GSV Moers zurück. Tabellenführer Duisburg 08 patzt in der Bezirksliga.

Überraschung in der Bezirksliga: Tabellenführer Duisburg 08 kam gegen den Lokalrivalen SV Wanheim 1900 nur zu einem 1:1 (0:0) und ist jetzt punktgleich mit Verfolger Blau-Weiß Mintard teilen. In der kampfbetonten Partie ging Wanheim durch Laura Altenweg sogar in Führung, ehe die Hochfelderinnen zehn Minuten vor dem Abpfiff durch Arzu Sali Oglou wenigstens noch zum verdienten Ausgleich kamen und so durch das bessere Torverhältnis den Spitzenplatz retteten.