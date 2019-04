Fußball : Schlusslicht Preußen verliert das Kellerduell

Kreisliga A: Die Mannschaft ist nach der 2:4-Niederlage gegen den SV Raadt wie Hertha Hamborn in der Parallelgruppe kaum noch zu retten. An der Spitze leistet sich der DFV 08 einen kleinen Patzer.

In der Abstiegsregion der Fußball-Kreisliga A sind Preußen Duisburg und Hertha Hamborn bereits so gut wie ohne Chance, während in beiden Gruppen die restlichen Kandidaten noch heiß umstritten sind.

Gruppe 1: Wanheim 1900 – Duisburg 08 1:1 (0:0): Eine starke kämpferische Leistung bescherte den Wanheimern einen hochverdienten Punkt gegen den Spitzenreiter. Die Hochfelder, die nicht mehr alles in die Waagschale warfen, gingen in der 77. Minute durch Amhamdi in Führung, doch die nicht aufgebenden Wanheimer kamen in der 85. Minute durch Krause zum verdienten Ausgleich.