Fußball : FVN will Oberliga-Chaos vermeiden

FVN will Oberliga-Chaos vermeiden

Niederrhein Der Fußballverband Niederrhein erörtert auch mit dem FSV Duisburg seine Pläne für die Saison 21/22. Die Meinung der Clubs wird abgefragt und soll in die Entscheidung einfließen.

„Wir werden den Vereinen vielleicht schon in der nächsten Woche erste Informationen zur kommenden Saison mitteilen können“, sagt Wolfgang Jades, Vorsitzender des Fußballausschusses im FVN. Einen konkreten Termin für den ersten Spieltag wollte er zwar noch nicht nennen. „Ich gehe aber derzeit davon aus, dass wir irgendwann im August beginnen können – ob wir mit einem Start am 15. oder am 22. August planen werden, müssen wir noch sehen“, sagt Jades.