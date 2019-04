Fußball : Der Duisburger SV 1900 verliert trotz einer guten Leistung

Der Landesligist hat im Nachholspiel bei SF Niederwenigern, das wegen eines Gewitters mit Verspätung beginnt, mit 2:4 das Nachsehen. „Das Spielglück, das wir in den letzten Wochen hatten, hatten wir diesmal nicht“, sagt Trainer Julien Schneider.

Wie schon beim Abbruchspiel musste der DSV in der ersten Halbzeit gegen den Gegner und den Wind kämpfen – und eine Kombination aus beiden brachte die Führung für Niederwenigern. Bei einem Befreiungsschlag wurde der Ball von einer Windböe erfasst und blieb in der Luft stehen. Marc Gotzeina nutzte dies und verwandelte unhaltbar zum 1:0 für die Hausherren (5.). Der DSV 1900 kämpfte sich in die Partie. Nach einer Ecke nutzte Ahmed Can Simsek einen Abpraller zum Ausgleich (13.). Fast identisch – nur nach einem Freistoß statt einer Ecke – brachte Florian Machtemes die Gastgeber nur vier Minuten später wieder in Führung.