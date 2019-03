Fußball: SV Genc Osman und Duisburger SV 1900 treffen sich zum Lokalduell

Die beiden Landesligisten treffen schon am heutigen Samstag aufeinander. Der SV Genc ist Favorit.

Es ist aber auch mehr: Der Gastgeber aus Wanheimerort will sich stabilisieren und von den Abstiegsrängen absetzen. In der Vorwoche waren die in Niederwenigern auf einem guten Weg, wurden dann aber vom Unwetter nach 45 Minuten gestoppt. Anders als das Genc-Heimspiel gegen Lintfort findet diese Partie aber nicht am Ostermontag, sondern zwei Tage später am Mittwochabend statt. Die aktuelle Aufgabe wird nicht leicht. „Natürlich ist Genc formal ein Aufsteiger. Aber diese Mannschaft wurde zusammengestellt, um in naher Zukunft ganz oben mitzuspielen“, sagt DSV-Trainer Julien Schneider. „Wir müssen den Kampf annehmen und unsere Stärken entgegensetzen. Natürlich hat Genc viel individuelle Klasse, aber wir bieten Wille und Leidenschaft.“ Aufgrund beruflicher Verpflichtungen können Okan Yilmaz und Henning Hopf nur selten trainieren, sind aber – je nach taktischer Ausrichtung – dennoch eine Alternative. Dagegen werden Hasan-Emre Yildirim und Yannik Schürmann wohl ausfallen.