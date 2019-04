Fussball : Für die B-Junioren des MSV wird es ganz eng

Jugendfußball: Das Vasic-Team enttäuscht beim 0:1 in Unterrath und muss mehr denn je um den Bundesligaerhalt bangen.

Einen souveränen Heimsieg haben die A-Junioren des MSV Duisburg hingelegt. In der Fußball-Bundesliga setzte sich der MSV mit 2:0 (2:0) gegen Schlusslicht SV Rödinghausen durch und bleibt auf Tuchfühlung zum fünften Platz. Für die Tore gegen das Team aus dem Kreis Herford sorgten Marcello Romano (11.) mit der Hacke und Ouassama Anhari (33.). Trainer Engin Vural sah einen ordentlichen Auftritt seiner Mannschaft: „In der ersten Halbzeit lief das Spiel genau so, wie wir uns das vorgestellt hatten. Nach der Pause hätte Rödinghausen vielleicht sogar einen Treffer verdient gehabt.“

Die B-Junioren des MSV Duisburg stehen vor dem Abstieg aus der U-17-Bundesliga. Bei der SG Unterrath unterlagen die Meidericher mit 0:1 (0:0) und verbleiben auf einem Abstiegsplatz. Zwar ist der Rückstand zum rettenden Ufer mit einem Punkt nur knapp, aber das Restprogramm gegen drei Topteams gibt kaum Hoffnung. Das sieht auch Coach Djuradj Vasic so: „Wenn man in sechs von acht Spielen in diesem Jahr kein Tor erzielt, ist das einfach zu wenig. Das ist der entscheidende Punkt, den man auch nicht schönreden kann.“

Bei den B-Junioren von Hamborn 07 läuft es gar nicht mehr. Beim Kellerkind SC Kapellen-Erft unterlag das Team von Coach Göksan Arslan in der Niederrheinliga mit 0:2 (0:1). Arslan war nach Spielschluss niedergeschlagen: „Das Spiel war eine einzige Enttäuschung. Wir hatten mehr Ballbesitz, waren aber überhaupt nicht zwingend. Mit solch einer Leistung holen wir in der Saison keine Punkte mehr.“

Einen weiteren Schritt in Richtung Klassenerhalt in der Regionalliga haben die C-Junioren des MSV Duisburg verpasst. Bei Fortuna Düsseldorf unterlag die U 15 nach einem frühen Gegentor mit 0:1 (0:0). „Das war ein sehr zerfahrenes Spiel. Der Einsatz der Jungs war gut, aber in vielen Situationen haben wir nicht die richtigen Entscheidungen getroffen“, so Trainer Vincent Wagner, der zwei U-14-Spieler durchspielen ließ.