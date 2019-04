Fußball : TuS Mündelheim gibt Hoffnung auf den Klassenerhalt noch nicht auf

Den Bezirksligisten trennen zwar acht Punkte von einem Nichtabstiegsplatz. Trotzdem glaubt Trainer Frank Krüll, dass er sich mit seinem Team noch retten kann. Der Vorletzte erwartet in einer vorgezogenen Partie am heutigen Freitag den Tabellenvierten Adler Osterfeld.

Acht Punkte trennen den Fußball-Bezirksligisten TuS Mündelheim derzeit von einem Nicht­abstiegsplatz in der Gruppe 4. Die Hoffnung, diesen Rückstand in den ausstehenden neun Partien noch aufzuholen zu können, hat Frank Krüll nicht aufgegeben. „Wir haben noch einige Spiele gegen Teams, die im Mittelfeld rumdümpeln und die uns vielleicht auf die leichte Schulter nehmen. Da rechne ich mir schon noch gute Chancen aus“, sagt der TuS-Coach. Einen solchen Gegner erwartet der Vorletzte am heutigen Freitag. Um 19.30 Uhr kommt der Tabellenvierte Adler Osterfeld an den Rheinheimer Weg.