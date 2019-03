Nachruf: Die Sportstadt Duisburg trauert um Harald Kühne

Nachruf Der frühere Kanupolo-Spieler und Trainer des 1. Meidericher KC verstarb im Alter von 71 Jahren

Harald Kühne war ein Sportler durch und durch. Sein Verein war der 1. Meidericher Kanu-Klub. Beim Verein von der Emmericher Straße betrieb Kühne mit sehr viel Leidenschaft Kanupolo. Nicht nur als Spieler, sondern auch als Trainer. Kühne war auch ein begeisterter Triathlet und nahm an zahlreichen Wettkämpfen teil. Er war auch am Start, als der ASV Duisburg im Sportpark Wedau noch Ausrichter eines Triathlons war.

Kühne galt als kompetenter Sportfunktionär, dessen Wort in der Stadt Gewicht hatte. So war der Weg in den Vorstand des Stadtsportbundes ein konsequenter Schritt. Geplant war, dass er im Jahr 2013 die Nachfolge des damaligen SSB-Vorsitzenden Franz Hering antreten sollte. Nach Kühnes Unfall trat Hering für eine weitere Amtszeit an.