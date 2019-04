Fußball : Auch Barbara Dunst verlässt die MSV-Frauen

Fußball-Bundesliga: Die Österreicherin wechselt zum mittlerweile in die Mittelmäßigkeit abgeglittenen Rekordmeister 1. FFC Frankfurt. „Ich hatte zwei wunderschöne Jahre beim MSV Duisburg“, sagt die 21-Jährige.

Da ist er dann schon wieder, der so oft erwähnte „nächste Schritt“. Erst vor kurzem hatte Torjägerin Dörthe Hoppius verkündet, auf ihrer persönlichen Karriereleiter den MSV Duisburg hinter sich lassen zu wollen, indem sie innerhalb der Fußball-Bundesliga zum SC Sand wechselt – nun ist die nächste Stammkraft in der Offensive der Zebras mit einem solchen Vorhaben an der Reihe. Die österreichische Nationalspielerin Barbara Dunst, seit 2017 für den MSV am Ball und in der laufenden Saison in allen 19 Punktpartien von Trainer Thomas Gerstner eingesetzt, sagt „Servus“. Sie schließt sich dem mittlerweile in die Mittelmäßigkeit abgeglittenen Bundesliga-Rekordmeister 1. FFC Frankfurt an.