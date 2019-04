Fußball : MSV-Frauen wollen den Vorsprung vergrößern

MSV-Spielerin Dörthe Hoppius (am Ball) läuft in der nächsten Saison für den SC Sand auf. Foto: firo/Volker Nagraszus

Der Frauen-Bundesligist empfängt am Sonntag den SC Sand. Derzeit liegen die Zebras sechs Punkte vor der Abstiegszone.

Jetzt beginnt der Endspurt in der Fußball-Bundesliga der Frauen: keine Pausen mehr, jede Woche eine Partie bis zum Saisonende. Fünfmal müssen die Spielerinnen des MSV Duisburg noch ran – dann soll nach Möglichkeit der Klassenerhalt gesichert sein.

Aktuell sind es sechs Punkte, die die Zebras vom ersten Abstiegsplatz trennen. Das Polster könnte am morgigen Sonntag noch ein bisschen größer werden – mit einem Erfolgserlebnis gegen den SC Sand. Zur ungewohnt frühen Anstoßzeit von 11 Uhr sind die Südbadenerinnen im PCC-Stadion zu Gast.

Für eine Akteurin des MSV ist es ein Aufeinandertreffen mit ihrem künftigen Verein. Dörthe Hoppius hat in der jüngsten Spielpause ihren Wechsel zum SC Sand öffentlich gemacht und dies als den vielzitierten „nächsten Schritt“ in ihrer Laufbahn deklariert. MSV-Trainer Thomas Gerstner nimmt ihr das nicht ansatzweise übel – im Gegenteil: „So ist das nun einmal im Fußball. Ich habe damals als Spieler auch oft den Verein gewechselt. Man muss den Schritt gehen, und nachher ist man dann immer schlauer, ob es die richtige Entscheidung war. Sie hat sich jetzt so entschieden, aber wir wissen genau, dass sie bis zum letzten Tag bei uns den Platz umpflügen wird.“