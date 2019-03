Fußball: Frank Krüll ist wieder Coach der TuS Mündelheim

Der Fußball-Bezirksligist ist auf der Suche nach einem Nachfolger für Ralf Gemmer fündig geworden. Der neue Trainer ist bei der TuS kein Unbekannter.

Erst im vergangenen Sommer hatte sich der Krefelder entschlossen, nach viereinhalb Jahren an der Seitenlinie der TuS eine Pause einzulegen. Zuvor hatte er das Team erst zum Bezirksliga-Aufstieg und dann zweimal zum Klassenerhalt geführt. Dies erhoffen sich die Verantwortlichen auch nun wieder von ihm. Von seinem Nachfolger Gemmer hatte sich die TuS nach dem Sturz in die Abstiegsregion getrennt. Anschließend gab es am Sonntag unter Interimscoach Malte Wissen ein 1:5 bei Hamborn 07.