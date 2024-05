Kosten, Co-Mieter MSV, Fan-Potenzial Rhein Fire behält Duisburg als Heimspielort

Stellt sich also die Frage: Muss auch Rhein Fire in der Saison 2024 mehr zahlen als im Vorjahr an den Betreiber der Duisburger Arena? Diese Frage geht zu allererst an die Stadionmanagement GmbH, die bei der Duisburger Baugesellschaft Gebag angesiedelt ist. Also konkret: Erhöht sich die Pacht für Rhein Fire 2024? Antwort der Gebag: „Zu Vertragsdetails werden grundsätzlich keine Informationen an Dritte weitergeben.“