Football : Landesliga-Start für die Duisburg Vikings

Die neu gegründeten Duisburg Vikings sind bereit für ihren ersten Auftritt in der Landesliga. Foto: Vladimir Wegener

Der aus der Fusion von Thunderbirds und Seahawks entstandene Verein ist am Sonntag zum Auftakt bei den Herne Black Barons gefordert. Die Vorbereitung auf die Premieren-Saison hätte allerdings besser laufen können.

Wo die Duisburg Vikings stehen? Das können Björn Bromberek und Kristijan Anic, die beiden Trainer, selbst nicht so genau sagen. „Das werden die ersten Spieltage zeigen“, sagt Bromberek, der Offensiv-Koordinator. Das Duo – Anic koordiniert die Defensive – wird den neuen Verein gemeinsam in die Premierensaison führen. „Wir hatten zunächst die Position des Headcoaches angedacht, aber letztlich passt es derzeit so am besten“, sagt Bromberek, der schon Jahrzehnte an Erfahrung im NRW-Football gesammelt hat.

Rund 80 Spieler gilt es dabei unter einen Hut zu bringen. Ob es gleich in der ersten Landesliga-Saison für den Aufstieg reicht? „Warten wir das einfach mal ab“, will sich Bromberek nicht zu weit aus dem Fenster lehnen.

Am Sonntag (15 Uhr, Plutostraße in Wanne) startet das Team, das aus der Fusion der Duisburg Thunderbirds mit den Duisburg Seahawks entstanden ist, mit dem Auswärtsspiel gegen die Herne Black Barons in die Ost-Gruppe der Landesliga.

Dabei weist Anic den Begriff „zusammengewürfelt“ zurück. „Wir arbeiten nun schon seit rund acht Monaten darauf hin“, sieht der Defensiv-Koordinator eine gewachsene Einheit. „Gerade was den Kern des Teams angeht, haben wir in dieser Zeit große Fortschritte gemacht.“ Allerdings konnten diese Erkenntnisse nur einmal überprüft werden.

Beim eigenen Turnier um den Vikings-Bowl gingen die auf jeweils zwei Viertel verkürzten Testspiele gegen die klassentieferen Windeck Giborim (0:2) und gegen die Wesseling Blackvenom (6:36) aus der West-Gruppe der Landesliga jeweils verloren. „Weitere Testspiele haben entweder bei uns oder bei den möglichen Gegnern zeitlich nicht gepasst“, sagt Bromberek. „Das ist natürlich nicht optimal, andererseits minimiert sich so das Verletzungsrisiko.“

Die Liga, die aus sechs Teams besteht, ist noch schwer einzuschätzen. „Letztlich kann jeder jeden schlagen. Herne und Bocholt halte ich für sehr eingespielt, während Brilon in etwa unsere Kragenweite hat, aber von höherklassigen Nachbarn in der Region profitiert“, so Bromberek.

„Wir haben uns Testspiele unserer Gegner angesehen“, berichtet Anic von der Vorbereitung auf das Auftaktspiel in Herne. „Wir haben die Plays der Black Barons analysiert und uns genau überlegt, wie wir darauf reagieren wollen“, sagt der Defensivtrainer. „Und das haben wir so oft trainiert, bis diese Spielzüge komplett automatisiert sind.“ Anic hat sich ohnehin der Videoanalyse verschrieben. „Ich schaue mir das in verschiedenen Phasen und unter verschiedenen Gesichtspunkten an. Ich würde sagen, ich weiß genau, wann welcher Spielzug beim Gegner kommt“, sagt er.