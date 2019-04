Football : Erfolgloser Auftakt für die Duisburg Vikings

Der neu gegründete Verein hat die Saison im Schwelgernstadion mit dem Vikings Bowl eröffnet. Dabei müssen sich die Duisburger den Mannschaften aus Windeck und Wesseling geschlagen geben.

„Im ersten Spiel gegen Windeck waren wir noch sehr nervös“, sagte Börke. „Die Defensive stand sehr gut, aber in der Offensive ist uns nicht viel gelungen. Wir hatten gute Angriffszüge, aber leider habe ich einmal den Ball gefumblet. Außerdem haben wir ein Field Goal vergeben.“ Letztlich war es dann auch die gegnerische Defensive, die das Spiel entschied. Bei einem Spielzug in der eigenen Endzone wurde Runningback Tobias Reglinski noch vor dem Verlassen der Endzone zu Boden gebracht. Dieser Safety brachte Windeck die letztlich entscheidenden zwei Punkte. „Tobias hat dennoch eine sehr starke Leistung geboten“, so Börke. Offensiv tat sich Receiver Oliver Geisen mit einem 40-Yard-Catch hervor. Dennoch brachte der Spielzug den Vikings letztlich nichts ein.

Weitere Testspiele sind nicht möglich, „weil stets zu viele Spieler fehlen würden. Die meisten haben ihren Urlaub so gelegt, dass sie zum Start dabei sind“, sagte Börke. Die Saison in der Gruppe Ost der Landesliga NRW beginnt für die Vikings am 28. April, 15 Uhr, mit dem Auswärtsspiel gegen die Herne Black Barons. Das erste Heimspiel im Schwelgernstadion steht am 18. Mai ab 15 Uhr gegen die Cleve Conquerors an.