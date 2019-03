Tennis: Fachschaft Tennis will den Dialog mit den Vereinen fördern

Arnd Grotstollen bleibt Vorsitzender, wird nun aber von vier Mitgliedern im Vorstand unterstützt. Die Stadtmeisterschaften werden noch bis Sonntag ausgetragen.

Während die Eintracht im Tennisbereich gut aufgestellt ist, gibt es auch zahlreiche kleine Vereine. „Wie den TC Duisburg-West mit unter 100 Mitgliedern“, so Fässler. „Beim TC Süd haben wir 200 – das reicht so gerade.“ Dazu gibt es Tennis-Abteilungen in Vereinen wie dem ETuS Wedau und dem ETuS Bissingheim, „die davon profitieren, einem Mehrspartenverein anzugehören“.

Der Grund ist aus Fässlers Sicht einfach erklärt: „Als Steffi Graf und Boris Becker die großen Zugpferde waren, war das anders. Da boomte der Tennissport. Zwar gibt es auch jetzt erfolgreiche Spielerinnen und Spieler wie Angelique Kerber oder Alexander Zverev, aber sie erreichen zum einen noch nicht die Sphären von Becker und Graf, und zum anderen war der Tennissport damals im öffentlich-rechtlichen Fernsehen oder später bei den großen Privatsendern sehr präsent. Auch das fehlt heutzutage.“ In kleinen Schritte will die Fachschaft helfen, dass es wieder voran geht: „Heutzutage fehlt auch die Verbindlichkeit im Tun. Das Freizeitangebot ist viel größer.“

Während der gesamten Woche geht es im XXL-Sportcenter um die Stadtmeisterschaften von der U 9 bis zur Ü 60. „Das ist doch toll im Tennis. Man kann diesen Sport in nahezu jedem Alter spielen“, sagt Fässler. Am kommenden Samstag stehen ab 9 Uhr die Halbfinalspiele der diversen Klassen an. Am Sonntag beginnen die Finalduelle um 10 Uhr.