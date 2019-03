Handball: Eintracht Duisburg liegt weiter auf Meisterschaftskurs

Christina Upietz (am Ball) und die Eintracht Duisburg gewannen mit vier Toren Vorsprung. Foto: Fabian Strauch / FUNKE Foto Services/Fabian Strauch

In der Verbandsliga der Frauen setzt sich der Spitzenreiter im Top-Spiel gegen Verfolger TV Borken mit 24:20 durch. In der Oberliga verliert der TV Aldenrade mit 24:26 gegen die HSG Bergische Panther.

Die Verbandsliga-Handballerinnen von Eintracht Duisburg konnte ihren Vorsprung in der Handball-Verbandsliga der Frauen am Wochenende ausbauen. Auch das Spitzenspiel gegen den Verfolger TV Borken entschied die Mannschaft von Trainer Janosch Greinert für sich. In der Oberliga müssen sich die Spielerinnen des TV Aldenrade knapp geschlagen geben.