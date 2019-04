Eishockey : EV Duisburg: Berlin pocht auf Egen-Vertrag

Uli Egen an der Bande des ECC Preussen Berlin. Der Trainer will zur neuen Saison zum EVD wechseln. Foto: Klaus Pollkläsener

Die Bundeshauptstädter wollen ihren Trainer nicht so einfach zu den Füchsen ziehen lassen. EVD-Chef Ralf Pape bleibt gelassen.

Der Wechsel von Uli Egen vom ECC Preussen Berlin zum Eishockey-Oberligisten EV Duisburg wird nicht ganz geräuschlos über die Bühne gehen. Am Montagmorgen gab der Berliner Oberligist eine äußerst knapp gehaltene Pressemitteilung heraus, in der zu lesen ist: „Auf Anraten des juristischen Beistands des Vereins wird darauf verwiesen, dass mit Uli Egen ein gültiger Trainervertrag für die Oberligasaison 2019/20 besteht. Weitere Auskünfte sind mit Rücksicht auf die Beteiligten derzeit leider nicht möglich.“

Das bedeutet, dass die Vertragskündigung Egens in Berlin juristisch überprüft werden soll. „Ich habe meinen unbefristeten Arbeitsvertrag in Berlin ganz regulär gekündigt. Mehr kann ich nicht dazu sagen“, sagt Egen, der am Dienstag beim siebten DEL-Halbfinal-Spiel letztmals als sogenannter Serienmanager des Duells zwischen dem Deutschen Meister EHC Red Bull München und den Augsburger Panthern im Einsatz sein wird.