Eishockey: U 20 des EV Duisburg feiert den Aufstieg

Der Regionalligist gewinnt gegen den TuS Wiehl und gegen die Ratinger Ice Aliens und jubelt über den Meistertitel. Künftig spielt das Team in der DNL3.

Wie lange die Party nach der Schlusssirene noch ging? „Wir haben noch bis halb zwölf in der Kabine gesessen und sogar noch die Hobbytruppe, die nach uns aufs Eis kam, eingeladen“, sagte Vincent Robach, der die allerbeste Laune hatte. „Schließlich sind wir als Vierter in die Meisterrunde gegangen“, sagte der Stürmer der Eishockey-U-20-Mannschaft des EV Duisburg. Doch an deren Ende nehmen die Jungfüchse den ersten Tabellenplatz ein, stehen als Regionalliga-Meister fest – und steigen somit in die DNL3 auf.