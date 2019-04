Eishockey : Der EVD im Mutterland des Eishockeys

Die U-15-Mannschaft des EV Duisburg hat bei ihrem Besuch in Kanada schon viele Eindrücke gesammelt und ein erstes Freundschaftsspiel verloren. Trainer Dirk Schmitz staunt über ein Public Viewing und den Betrieb auf den Eisflächen.

Eishockey ist der Nationalsport in Kanada. Das ist einfach dahingesagt. Es dann aber auch zu erleben, dass es genau so ist, ist schon etwas anderes. „Beim NHL-Play-off-Spiel der Toronto Maple Leafs gegen die Boston Bruins waren rund um das Stadion einige Straßenzüge gesperrt, weil es dort ein Public Viewing mit tausenden Menschen gab“, berichtete Trainer Dirk Schmitz staunend. „Das gibt es bei uns nicht einmal, wenn ein Spiel in der Fußball-Bundesliga ansteht.“ Schmitz ist selbst ausgewiesener Toronto-Fan. „Wir sind dann in eine Sportsbar gegangen und haben das Spiel dort geschaut“, sagte Daniel Waldschmidt, der die Reise organisiert hat. Die U-15-Mannschaft des EV Duisburg ist wohlbehalten in Kanada angekommen und hat auch bereits ihr erstes Freundschaftsspiel absolviert.