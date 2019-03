Eishockey: Viele Fragezeichen beim EV Duisburg

Michael Fomin (rotes Trikot) hat sich in dieser Saison hervorragend entwickelt. Foto: Funke Foto Services/Lars Heidrich

Noch ist unklar, wie die Mannschaft in der kommenden Saison aussehen wird. Klar ist nur, dass Dirk Schmitz, der erst vor wenigen Wochen vom Jugend-Trainer zum Coach des Eishockey-Oberligisten aufgerückt ist, Gefallen an seinem neuen Job gefunden hat.

Als Artur Tegkaev weniger als eine Sekunde vor der zweiten Pausensirene im Fallen traf und so den von André Huebscher abgefälschten Schuss von Erik Buschmann zur 3:2-Führung verwandelte, keimte eine Drittelpause lang die Hoffnung, doch noch ein Heimspiel in der Play-off-Achtelfinalserie gegen den EC Peiting absolvieren zu können. Doch der Schlussabschnitt hatte kaum begonnen, da glich der Südmeister der Eishockey-Oberliga aus und gewann schließlich mit 6:3 (1:1, 1:2, 4:0) gegen den EV Duisburg. Damit hat die Sommerpause für die Füchse begonnen.

Es war offensichtlich: Der Mann, der die Jungfüchse über Jahre so erfolgreich trainiert hatte, hat Gefallen gefunden an der Arbeit mit der Oberliga-Mannschaft. Mit einem Blick zurück sagt er: „Natürlich wäre mehr möglich gewesen – ohne diese extremen Schwankungen.“ Woran das lag? Schmitz zuckt mit den Schultern. „Klar ist, dass wir an guten Tagen mit Essen und Herne, die Fünfter und Sechster geworden sind, mithalten konnten. Essen ist auch ausgeschieden, während Herne die Serie gegen Regensburg gewonnen hat.“