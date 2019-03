Eishockey : U-20-Team des EV Duisburg hat wieder gute Aufstiegschancen

Samir Ansari erzielte in Dortmund beim 13:5-Sieg der U-13-Mannschaft sechs Treffer für die Jungfüchse. Foto: FUNKE Foto Services/Jörg Schimmel

Die Mannschaft holte beim 5:6 nach Penaltyschießen gegen Ratingen und beim 3:2 in Neuss wichtige Punkte. Für die Jungfüchse stehen jetzt am Samstag in Wiehl sowie am Sonntag zu Hause gegen Ratingen die entscheidenden Spiele an.

Vorfreude bei den Jungfüchsen: Die U-20-Mannschaft des EV Duisburg hat in der Meisterrunde der Eishockey-Regionalliga nun wieder eine sehr gute Chance, den Aufstieg in die DNL3 zu schaffen. Derzeit sind die Schwarz-Roten sowie Neuss und Ratingen punktgleich im Viererfeld. Doch nur der EVD und Neuss können aufsteigen, weil diese beiden Teams in der laufenden Saison keine sogenannten Over-Age-Spieler eingesetzt haben. Entscheidend ist also, vor Neuss zu landen. Das macht die Spiele am Samstag, 17 Uhr, beim TuS Wiehl und am Sonntag, 19.30 Uhr, zu Hause gegen die Ratinger Ice Aliens umso wichtiger.

Bei den Ratinger Aliens gab es eine 5:6 (0:3, 2:1, 3:1, 1:0)-Niederlage nach Penaltyschießen für den EV Duisburg. Die Jungfüchse sicherten sich in einer enorm spannenden Partie einen wichtigen Punkt – und das in allerletzter Sekunde. Bei der Spielzeit von 59:59 Minuten traf Tom Dannöhl zum 5:5-Ausgleich. Der EVD hatte nach nicht einmal fünf Minuten mit 0:3 zurückgelegen, kämpfte sich dann aber ins Spiel zurück. Als Ratingen mit 5:3 führte, verwandelte Vincent Robach in der 51. Minute zunächst einen Strafschuss, ehe das späte Remis gelang. Die weiteren Treffer erzielten Jonas Herz, Jan Müller und Achilles Avgerinos.

Beim Neusser EV gelang der U-20-Mannschaft ein wichtiger 3:2 (0:0, 3:1,0:1)-Erfolg gegen den direkten Konkurrenten im Aufstiegsrennen. Damit wurde der direkte Vergleich mit dem NEV egalisiert, sodass nun bei Punktgleichheit das Torverhältnis entscheiden würde. Die Duisburger Führung hatte der Gastgeber zunächst noch ausgeglichen, ehe der EVD auf 3:1 davonzog. Neuss machte es mit dem Treffer zum 2:3 (47.) aber noch einmal spannend. Achilles Avgerinos, Mika Horrix und Tim Prothmann waren die Duisburger Torschützen.

Das U-13-Team der Jungfüchse beendete die Saison in der Regionalliga mit einem 15:3 (3:1, 7:1, 5:1)-Erfolg bei den Eisadlern Dortmund. „Wir haben angesichts unserer Überlegenheit zu wenige Chancen kreiert“, sagte EVD-Trainer Fabian Schwarze. „Ich mache den Jungs und Mädchen aber überhaupt keinen Vorwurf. Was soll man nach einem 15:3 im letzten Saisonspiel noch sagen? Wir können es aber noch besser.“ Die Treffer erzielten Samir Ansari (6), Luca Chromy (5), Levin Semmler (2), Sophia Kazek und Kimi Schlecht.

Derweil hat sich die U-11-B-Mannschaft in der Landesliga mit zwei Gesichtern präsentiert. „Die 3:7-Niederlage gegen den Herforder EV war nicht so gut. Da lief wenig zusammen“, sagte Trainerin Daniela Schmitz. Im zweiten Spiel gab es einen 10:0-Erfolg gegen den TuS Wiehl. „Das war dann deutlich besser.“

In der U-7-Regionalliga verbuchten die Jungfüchse deutliche Siege gegen den Gastgeber EHC Gelsenkirchen (10:6), den Herner EV (31:5) und den Krefelder EV (22:8). Beim zweiten Turnier des Wochenendes folgte in Nordhorn erneut ein guter Auftritt mit einem 13:2 gegen den Herne EV, einem 12:6 gegen den EC Nordhorn und einem 4:3 gegen den EHC Gelsenkirchen.

(the)