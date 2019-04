Eishockey : Beim EV Duisburg gibt es noch eine Menge Baustellen

Die Anhänger der Füchse bedanken sich für den Einsatz von Ralf Pape, Jürgen Dietz und Stavros Avgerinos. Sie sorgten dafür, dass der Eissport in Duisburg überleben kann. Jetzt soll die Trainerfrage schnell geklärt werden.

Im Hintergrund geht die Arbeit an vielen Baustellen weiter. Eine Frage ist unter anderem: Wem gehört das aktuelle Füchse-Logo? Der Fuchs in der aktuellen Form löste seinen Vorgänger im Jahr 2005 nach dem Aufstieg in die Deutsche Eishockey-Liga ab. Während der vergangenen Saison wurde aber bekannt, dass die Kenston-Gruppe es offenbar verpasst hatte, die Rechte am Logo verlängern zu lassen, sodass sich ein Rechtsanwalt aus Hannover das Copyright schnappte. „Wir müssen nun klären, wer wirklich die Rechte hat“, sagt Pape.

Eine andere Baustelle: Die Trainerfrage muss geklärt werden, um die Kaderzusammenstellung in Absprache mit den Coaches voranzutreiben. Pape strebt einen Chef-, einen Co- und einen Athletiktrainer an. Hier könnte es zeitnah eine Entscheidung geben. Nach Möglichkeit soll es neben dem eigenen Stammkader wieder Förderlizenzspieler geben – aber auch Akteure aus dem eigenen Nachwuchs sollen ihre Chance bekommen. Die U-17-Mannschaft spielt immerhin in der 2. Division der Bundesliga. Und die U 20 ist gerade erst in die DNL3 und damit in den DEB-Bereich aufgestiegen. EVD-Coach Dirk Schmitz hatte im letzten Play-off-Spiel in Peiting mit Tim Schröder einem U-17-Spieler das Vertrauen geschenkt, der sich gut präsentiert hat.