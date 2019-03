Eishockey : Die Saison ist für die Füchse beendet

Artur Tegkaev drehte die Partie kurz vor der zweiten Pause zwischenzeitlich: Mit zwei Toren machte er aus einem 1:2 ein 3:2. Foto: Lars Heidrich / FUNKE Foto Services/Lars Heidrich

Zur zweiten Pause führt der EV Duisburg im dritten Spiel des Play-off-Achtelfinales beim EC Peiting mit 3:2. Doch der Süd-Meister macht im letzten Drittel alles klar und steht nach einem 6:3-Erfolg in der nächsten Runde.

Die Saison ist für den Eishockey-Oberligisten EV Duisburg beendet. Zwar führten die Füchse am Dienstagabend im dritten Spiel des Play-off-Achtelfinales beim EC Peiting nach zwei Dritteln mit 3:2 und durften auf eine zweite Heimpartie in der Serie hoffen. Doch sie verloren noch mit 3:6 (1:1, 2:1, 0:4).

Beide Mannschaften gingen dezimiert in die Partie. Auf Peitinger Seite mussten Alexander Winkler (beruflich verhindert) und Marko Babic (verletzt) passen, während die Füchse auf Leon Judt (Gehirnerschütterung) und Alexander Spister (Fingerbruch) verzichten mussten. Dafür gab Tim Schröder aus der U-17-Bundesliga-Mannschaft sein Debüt im Oberliga-Team und machte seine Sache sehr ordentlich. Der 17-Jährige spielte in der dritten Reihe an der Seite von Ricco Ratajczyk und Michael Fomin. André Huebscher rückte wieder in den ersten Block zu Pavel Pisarik und Artur Tegkaev. Diego Hofland spielte mit Steven Deeg und Sam Verelst, der in Peiting seinen 28. Geburtstag feierte.

Die Partie begann vorsichtig – auf beiden Seiten. Immerhin klingelte in der dritten Minute der Peitinger Pfosten. Im Gegenzug hatte Anton Saal die Chance, den Gastgeber in Führung zu bringen. Das gelang Florian Stauder rund zwei Minuten später, nachdem Brad Miller einen Pass zwischen zwei Duisburger hindurch gespielt hatte. Peiting versuchte, die Füchse durch aggressives Forechecking zu stören, doch die Gäste ließen sich nicht weiter stören. Torjäger Pavel Pisarik meldete sich nach genau 13 Minuten in dieser Serie an, als er zentral, aber aus größerer Distanz abzog – der Puck landete im rechten Winkel zum 1:1.

Die Füchse waren bemüht, ohne allzu große Hektik, dafür aber mit Köpfchen im Spiel zu bleiben. Nach einer Chance für Artur Tegkaev (22.) ging der Südmeister erneut in Führung. Aus kurzer Distanz nahm Brad Miller ein Zuspiel direkt. Auch jetzt kam keine Hektik beim EVD auf. Und das zahlte sich aus. So traf Tegkaev zunächst aus spitzem Winkel zum 2:2 (38.). Und als die Stadionuhr unaufhaltsam in Richtung Pausensirene tickte, fiel das 3:2 für Duisburg. Erik Buschmann zog ab, André Huebscher fälschte ab, Artur Tegkaev staubte ab – eine halbe Sekunde später bat das Signalhorn die beiden Teams in die Kabinen.

Doch schon kurz nach Wiederbeginn schlug der ECP zurück. Miller durfte viel zu unbehelligt vor das Tor kurven und markierte bereits nach 67 Sekunden im Schlussabschnitt das 3:3. Kurz darauf spielten die Füchse in Unterzahl – und das zweite Powerplay nutzte der Süd-Meister. Wieder traf Miller (46.). Damit war die Serie geknackt: Andreas Feuerecker (49., 53.) legte zwei Tore für den ECP nach.