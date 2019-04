Eishockey : Didi Hegen und Uli Egen zurück beim EV Duisburg

Zurück in die Zukunft: Dieter Hegen (vorn) und Uli Egen, hier im Jahr 2005 an der Bande, übernehmen wieder den EVD. Foto: Andreas Mangen

Das einstige Trainer-Duo aus DEL-Zeiten übernimmt beim EVD die sportliche Verantwortung. Jetzt soll schnell der Kader für die neue Saison in der Oberliga zusammengestellt werden.

Ralf Pape hatte es angekündigt. „Wer mich kennt, weiß, dass ich auf Leute setze, denen ich vertrauen kann“, sagte der Unternehmer, der sich nun wieder um die Belange der Füchse kümmert. Nun kehrt das Duo zurück, das vor gut 15 Jahren schon einmal in der Verantwortung war. Didi Hegen und Uli Egen werden beim Eishockey-Oberligisten EV Duisburg ab sofort gemeinsam die Sportliche Leitung übernehmen und auch gleichberechtigt als Trainer der Schwarz-Roten fungieren.

„Wir hatten eine unheimlich schöne Zeit mit dem Highlight des Aufstiegs in die DEL vor 14 Jahren“, sagt Didi Hegen. „Natürlich hat es auch viel mit Ralf zu tun, dass ich diesen Job übernehme.“ Uli Egen, der seinen Vertrag beim ECC Preussen Berlin gekündigt hat, kommt nun schon zum fünften Mal nach Duisburg. Zunächst war er Sportdirektor, später zweimal Trainer. Er sprang zudem als Krankheitsvertretung für Lance Nethery ein. „Das Umfeld bei Ralf Pape ist hervorragend“, sagt Egen, der ganz in der Nähe in den Niederlanden wohnt. Hegen ist zum dritten Mal Trainer beim EVD.