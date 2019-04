Eishockey : André Huebscher verabschiedet sich von den EVD-Fans

Der Stürmer des Oberligisten verweist auf eine Vielzahl von internen Problemen in den vergangenen Jahren. EVD-Vorsitzender Stavros Avgerinos hofft, bald Neuigkeiten zu haben.

„Nach sechs Jahren ist es so weit, ein neues Kapitel aufzuschlagen. Wir sind zusammen durch Hochs und Tiefs gegangen, standen im Finale in Spiel fünf in Freiburg, mussten aber auch nach Runde eins Tschüss Play-offs und Glückwunsch an Leipzig sagen. Das Ganze nach einer Saison, die für mich wohl die beste meiner Karriere war“, schreibt er in seinem Statement. „Wenn es mal nicht so lief, wusste ich, auf Euch ist Verlass, und Ihr habt großen Anteil daran, dass Eishockey in Duisburg ausgetragen werden kann. Nicht nur in Duisburg, sondern in ganz Eishockey-Deutschland sind die Fans wohl das Wichtigste für den gesamten Sport. Ihr seid da, Ihr baut uns auf, Ihr steht hinter uns – und wegen Euch spielen wir Eishockey.“