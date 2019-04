Wasserball : Duisburger SV 98 rechnet sich gute Chancen aus

Für die Mannschaft zählt gegen die White Sharks nur ein Sieg. Personell sieht es ganz gut aus, beim Gegner dagegen nicht.

Für den Duisburger SV 98 geht das heiße Rennen um den Verbleib in der A-Gruppe der Deutschen Wasserball-Liga heute (18.30 Uhr; Schwimmstadion) weiter. In der Relegationsrunde empfängt das Team von Christian Vollmert die White Sharks Hannover. Die wichtigste Vorgabe des 98-Trainers, alle Heimspiele zu gewinnen, hat weiterhin Gültigkeit: „Dieses Spiel ist extrem wichtig. Wir brauchen die zwei Punkte.“ Die Voraussetzungen sind nicht schlecht. Die 98er können weitestgehend in Bestbesetzung antreten, lediglich Christian Theis muss passen. Die Gäste reisen personell geschwächt an. Coach Milan Sagat ist mit der Jugend-Nationalmannschaft unterwegs. Neben Leistungsträger Ingo Sickert fehlen außerdem die beiden Linkshänder Lynn Schütze und Niklas Schipper. „Das ist schon eine deutliche Schwächung für Hannover. Daher bin ich vorsichtig optimistisch.“