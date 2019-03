Wasserball: Pech: Duisburger SV 98 muss den Trainer wechseln

Coach Frank Lerner muss an der Schulter operiert werden. Christian Vollmert wird ihn beim Erstligisten bis zum Saisonende vertreten.

Bereits seit Sommer ist Vollmert als Jugendkoordinator für den DSV 98 tätig. Als Trainer hat er eine mehr als 30-jährige Erfahrung. „Christian hat mit unseren Vereinsmannschaften im Jugendbereich neun Deutsche Meisterschaften gewonnen, sodass ein Großteil der im Clubhaus heute noch platzierten Pokale seinen Erfolgen zuzuordnen ist“, sagt Teammanagerin Susanne Becker. „Es ist riesiges Pech – nicht nur für ihn selber, sondern auch für uns – dass Frank sich die Schulter so verletzt hat, dass eine Operation unumgänglich ist.“ Zum Glück habe der Verein gerade mehrere A-Lizenz-Inhaber in seinen Reihen. „Und Christian hat sich bereit erklärt hat, die Trainingseinheiten und Spiele bis Saisonende zu leiten“, so Becker. „Wir gehen davon aus, dass Frank in der kommenden Saison wieder unser Trainer sein wird.“

In der Hauptrunde der Pro A stehen noch das Heimspiel am 23. März gegen Plauen sowie die Partie am 30. März bei Spandau 04 an, ehe es in der Relegationsrunde mit den Teams der Pro B ab dem 6. April so richtig ernst wird. „Ich bin sehr optimistisch, dass die Mannschaft den Klassenerhalt in der Pro A schaffen wird“, sagt Lerner. „Der deutliche Sieg in Neukölln und die knappe Niederlage gegen den ASCD, gegen den wir das Spiel beinahe noch gedreht hätten, haben gezeigt, wie gut sich die Mannschaft entwickelt hat. Das werden alles Spiele auf Augenhöhe, aber wir haben eine sehr gute Chance.“