Fußball: SV Genc Osman will in den Niederrheinpokal einziehen

SV Genc Osman will in den Niederrheinpokal einziehen

Der Landesligist ist im Kreispokal gegen die GSG Duisburg gefordert. Auch der MTV Union Hamborn und Duisburg 08 kämpfen ums Weiterkommen.

Auffallend ist die Bezeichnung „Viertelfinale“. Denn noch ist der Kreis Duisburg/Mülheim/Dinslaken einer der wenigen, die keinen Kreispokalsieger ermitteln, sondern einfach mit dem Wettbewerb aufhören, sobald alle Teilnehmer am FVN-Pokal feststehen. Nun aber muss die Möglichkeit in Betracht gezogen werden, dass der MSV Duisburg in die 3. Liga absteigt. Dann wären nur drei statt vier Plätze zu vergeben. „Wir werden darüber im Kreisfußballausschuss am 1. April sprechen. Die Idee ist, ein Halbfinale und ein Spiel um Platz drei auszutragen“, sagt der KFA-Vorsitzende Michael Krieger. „Dann würden wir wohl auch ein Finale ansetzen, was keine Eintagsfliege bleiben soll. Die Rückmeldungen aus den Vereinen sind positiv.“