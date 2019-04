Squash : Zion Odametey wird Dritte bei der Deutschen Meisterschaft

Die Spielerin des SRC Duisburg muss sich nur der späteren Siegerin geschlagen geben.

Mit Edelmetall kehrte Zion Odametey vom SRC Duisburg von der Deutschen Jugend-Einzelmeisterschaft im Squash in Hamburg zurück. In der Mädchenklasse U 15 belegte sie den dritten Platz.

Das Duisburger Talent, an Position 3/4 gesetzt, entschied in der Gruppenphase drei von vier Spielen für sich. Gegen Antonia Skerhutt (Königsbrunn) und Liane Manderfeld (Rheydt) siegte sie jeweils mit 3:1, gegen Zoe Klahold (SC Fit & Fun) schließlich mit 3:0.

Auch die anderen Vertreter des SRC Duisburg zeigten in Hamburg gute Leistungen. Lisa Westphal, bei den Mädchen U 19 an Position 5/8 gesetzt, musste in die Qualifikation, die sie auch erfolgreich meisterte. Nach zwei Niederlagen im Viertelfinale und im Spiel um Platz fünf bis acht wurde sie durch ein 3:1 gegen Katrin Rohlfing (Rheydt) Siebte zum Abschluss ihrer Jugendzeit. In der gleichen Altersklasse hatte Angelina Rodday mit einer Fußverletzung zu kämpfen. Sie gab aber nicht auf und wurde letztlich Zehnte.